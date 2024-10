O candidato de esquerda, Yamandú Orsi, apontado como favorito, vai defrontar na segunda volta das eleições presidenciais do Uruguai, o candidato do partido conservador no poder, Álvaro Delgado, indicam projeções das televisões.

Yamandú Orsi, apoiado pelo movimento Frente Ampla, terá obtido entre 43,2% e 44% dos votos, apontam dados dos institutos Equipos Consultores e Cifra, citados pelas televisões Canal 10 e Canal 12, respetivamente. Com pouco mais de 40% dos boletins já contados, Álvaro Delgado, do Partido Nacional, terá conseguido entre 28% e 27% dos votos. Orsi recebeu o apoio do ex-presidente José Mujica (2010-2015) e Delgado está a ser apoiado pelo atual Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. O candidato presidencial do Partido Colorado (centrista), Andrés Ojeda, que ficou em terceiro lugar, anunciou que vai apoiar Delgado na segunda volta, que se realiza a 24 de novembro. Cerca de 2,7 milhões de uruguaios foram às urnas no domingo para eleições gerais, nas quais escolheram também deputados e senadores para o período de 2025 a 2030, além de votar em dois referendos. Os uruguaios rejeitaram tanto a reforma do regime de segurança social, que ia reduzir a idade mínima de reforma dos 65 para os 60 anos e proibir os planos de pensões privados, como uma alteração legislativa para permitir a realização de rusgas noturnas.