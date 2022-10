Em comunicado, a autarquia lisboeta apresentou o projeto-piloto de mobilidade escolar “Amarelo”, que visa “melhorar a mobilidade da cidade, dar mais autonomia aos alunos, mais tempo para os pais e mais caminhos seguros para a escola”.

A partir de hoje, as crianças podem ir de autocarro para a escola acompanhadas por um monitor, sendo que o projeto, que arrancou na escola básica Paulino Montez, na freguesia dos Olivais, vai estender-se a mais 10 estabelecimentos escolares das freguesias de Benfica, Lumiar e Beato.

O novo projeto da Câmara de Lisboa pretende dar a conhecer as linhas de autocarro que servem as escolas nos horários de entrada e garantir um serviço de monitores a bordo, em carreiras selecionadas, que acompanham as crianças até ao portão da escola.

Entre as escolas agora envolvidas no projeto encontra-se a Escola Básica (EB) e Secundária Luís António Verney, a EB 2/3 de Telheiras, a EB Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles, a EB 1 Jorge Barradas, o Jardim de Infância (JI) nº 1 de Benfica e a Escola Secundária José Gomes Ferreira.

Integram ainda o projeto-piloto o JI nº 2 e EB1 Parque Silva Porto, a Escola Básica Professor José Salvado Sampaio, a EB 2/3 Quinta de Marrocos e a EB Pedro de Santarém.

Os alunos interessados devem inscrever-se no serviço indicando a paragem e hora de entrada no autocarro da Carris — apenas nos que têm esse serviço e em horários de entrada na escola – devendo estar na paragem à hora da passagem do autocarro.

As inscrições decorrem no ‘site’ da câmara municipal de Lisboa, na zona de informações e serviços: https://informacoeseservicos.lisboa.pt/inscricao-projeto-piloto-amarelo.