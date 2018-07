"O objetivo é levar as minhas amoras, 100% biológicas, em uma embalagem com o coração de Viana, a todo o mundo", afirmou hoje à Lusa Carolina Rocha, a promotora do projeto Amora Viana Bio.

O negócio local, instalado em dois terrenos, com uma extensão total de dez mil metros quadrados, situados em Mujães e na União de Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, na margem esquerda do rio Lima, começou a ganhar forma em 2015, com o apoio de uma empresa especializada.

Segundo Carolina Rocha, de 38 anos, trata-se "da primeira exploração de amora biológica, produzida ar livre, do concelho de Viana do Castelo e certificada pela Sativa, uma empresa que opera na área do controlo e certificação da produção agrícola e alimentar, florestal e de produtos turísticos".

"Não queria produzir em ambiente controlado, em estufa, e por isso, antes de iniciar o projeto, encomendei um estudo ao terreno e à exposição solar e cheguei á conclusão que melhor aposta seria na amora por ser um fruto que cresce num arbusto bastante resistente", explicou a "agora" empresária, assistente técnica na Câmara de Viana do Castelo.

O projeto foi candidatado ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 e "foi financiado em 60% do seu valor global, superior a 200 mil euros".

Além "dos dez mil metros quadrados de plantação ao ar livre, o projeto implicou a construção de um pavilhão, com cerca de 88 metros quadrados, onde ficam guardadas as alfaias agrícolas e que possui uma arca frigorífica, com cerca de dez metros quadrados, para garantir a conservação da amora".