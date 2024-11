“Este reconhecimento reforça o lugar de Lisboa, distinguida como Capital Europeia da Inovação, no mapa das cidades inovadoras, valorizando a abordagem empreendedora que o SEED oferece a alunos das escolas públicas, promovendo competências de inovação, trabalho em equipa e autonomia", afirma o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

"Estamos convictos de que a educação para o empreendedorismo e para a tecnologia fazem realmente a diferença na vida dos nossos jovens e no seu futuro”, continua.

Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal de Lisboa explica que, selecionado entre 249 cidades, o SEED ganha agora visibilidade em toda a rede URBACT e será apresentado no Festival da Cidade URBACT, em abril de 2024, em Wroclaw, na Polónia.

Este projeto municipal utiliza metodologias de design thinking e práticas colaborativas, contando com parceiros locais e instituições como a Casa do Impacto, ISCTE, ISEG, e a Unicorn Factory Lisboa, entre outros, para aproximar os jovens das áreas de empreendedorismo e tecnologia, preparando-os para o mercado de trabalho com foco na inovação e criatividade.

"Este selo de ‘Boas Práticas’ da União Europeia reforça o compromisso da Câmara de Lisboa em promover uma educação orientada para o futuro, incentivando o desenvolvimento de jovens cidadãos com espírito empreendedor e capacitados para resolver desafios da comunidade", salienta a vereadora da Economia e Inovação, Joana Oliveira Costa.