Este projeto, que tem como objetivo de aumentar a literacia emocional no contexto do desporto de formação, contou com mais de 1.300 participantes em 28 sessões de formação presenciais e online, juntando, segundo a FPF, treinadores, atletas, profissionais de saúde, dirigentes, ‘team managers’ e encarregados de educação, além de árbitros e de autarquias e escolas.

O lançamento de um Manual de Boas Práticas será a próxima etapa deste projeto, com a cerimónia de apresentação a estar marcada para 09 de janeiro, às 10:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A coordenação clínica deste projeto resulta de uma parceria entre a FPF e o Grupo de Atuação em Psicologia e Performance (GAPP), liderado por Ana Bispo Ramires.