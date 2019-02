O projeto do mercado do Martim Moniz, que se encontra para apreciação na Câmara de Lisboa, foi contestado no passado sábado num cordão humano convocado pela associação Renovar a Mouraria, com os manifestantes a exigirem um jardim naquele local, e tem sido criticado também pela oposição, sendo a utilização de contentores um dos aspetos apontados.

José Filipe Rebelo Pinto, do concessionário, a empresa Moonbrigade, defendeu à Lusa a “qualidade do projeto” e a sua “preocupação com a envolvente”, no qual os contentores são apenas uma “matéria-prima”, “estruturas modelares e flexíveis”, que permitem dispensar estruturas de betão e preservar o local.

“A ideia de que os contentores vão invadir a praça do Martim Moniz não é a realidade. Temos a preocupação de quem está num espaço público. Obviamente que a ideia de um espaço industrial no centro de uma cidade não faria sentido”, argumentou o empresário.

De acordo com José Filipe Rebelo Pinto, o novo mercado vai prosseguir a integração das diversas comunidades locais, que incluem o apoio a usos da praça como o críquete, com cuja federação portuguesa estão em contacto, ou como a realização de eventos na praça como o ano novo chinês, a festa do fim do Ramadão, ou o Bollywood Holi.

“Nós temos o apoio de grande parte da população. Não aparecemos de repente, estamos no Martim Moniz desde 2012”, afirmou o empresário, referindo-se a um período em que a empresa concessionária era a NCS, que se juntou a um conjunto maior de sócios, tornando-se depois na Moonbrigade.

Rebelo Pinto diz que “em 2012 aquela zona parecia estar completamente esquecida da oferta cultural”, debatendo-se com problemas de criminalidade.