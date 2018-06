"Vamos mesmo lançar a operação ‘Tejo Limpo', que é uma operação integrada, financiada pelo fundo ambiental, um investimento para quatro anos de 2,5 milhões de euros", afirmou João Pedro Matos Fernandes.

O governante, que falava em Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, durante uma visita aos trabalhos de remoção de lamas do rio Tejo, junto às portas de Ródão, que se iniciaram na segunda-feira, explicou que a operação "Tejo Limpo" tem três objetivos fundamentais.

O primeiro deles passa pela concentração de toda a informação e a sua gestão, através da criação de uma plataforma tecnológica na qual os resultados do autocontrole diário de todas as fábricas e de todas as estações de tratamento de águas residuais (ETAR) vão ficar depositados.

A segunda dimensão diz respeito ao reforço de meios técnicos para a fiscalização do Tejo, com dois novos barcos e dois veículos todo o terreno, além de material de análise.