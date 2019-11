O portal de jornalismo de investigação The Intercept revelou, há uma semana, que o grupo Vila Galé está a tentar construir um ‘resort’ numa reserva indígena no sul do estado da Bahia, com o apoio do Governo do Brasil.

O The Intercept avançou que a Funai recebeu, em julho último, um pedido do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) – órgão vinculado ao Ministério do Turismo do Brasil – para encerrar o processo de demarcação de uma reserva indígena, pertencente ao povo Tupinambá de Olivença, para a construção do empreendimento.

O grupo hoteleiro português emitiu um comunicado em que garantiu que “não existem indígenas” na zona onde pretende instalar o ‘resort’.

Contudo, esta posição não é partilhada por antropólogos de ambos os países, que asseguram que o local é constituído por uma área de mangue – ecossistema costeiro e húmido presente em zonas tropicais e subtropicais -, uma das maiores fontes de sustento daquela comunidade nativa.

O povo Tupinambá de Olivença luta pela demarcação daquelas terras há pelo menos 15 anos e a primeira fase do processo foi concluída em 2009.