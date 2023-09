A capitania do porto do Funchal prolongou hoje até às 18h00 de domingo o aviso de agitação marítima forte para a orla costeira do arquipélago da Madeira.

Em comunicado, a capitania indica que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o arquipélago da Madeira vento de norte/noroeste “moderado a fresco, por vezes muito fresco até ao meio da noite e durante a tarde”. Na costa norte, as ondas vão ser de norte/noroeste, de dois a três metros, aumentando para três a quatro metros durante a noite. Na costa sul serão de oeste com um a dois metros. A visibilidade prevê-se “boa a moderada”. Face a esta situação, a autoridade marítima regional recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções para garantirem a sua segurança. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram