"Sinal do êxito desta estratégia" foi também "a entrada de novos associados" no CEPAAL, que, atualmente, tem "mais 11 produtores" de azeite do Alentejo associados, num total de 30, "ultrapassando claramente o objetivo inicial nos indicadores do projeto", refere a instituição.

Segundo o CEPAAL, o projeto visou "dar a conhecer" a novos mercados os azeites do Alentejo e as respetivas empresas produtoras com o objetivo de "dar visibilidade coletiva" aos produtos, contribuir para aumentar as exportações, dinamizar a economia e "conferir maior competitividade" ao setor na região.

O projeto incluiu várias ações do Azeite do Alentejo junto de consumidores e distribuidores, como a presença do CEPAAL e do azeite dos seus produtores em "grandes feiras internacionais", como a "Green Week", em Berlim, na Alemanha, e o "Summer Fancy Food Show", em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.

No âmbito do projeto, o Azeite do Alentejo "viajou a bordo de centenas de voos da TAP" e o CEPAAL também realizou ações de degustação do produto em lojas gourmet e eventos e provas técnicas para profissionais do setor e ‘sommeliers’ nos mercados estratégicos.

Através de três ‘tournées’, o CEPAAL recebeu cerca de 30 ‘opinion makers’ internacionais, entre "chefs" de cozinha de restaurantes, alguns com estrelas Michelin, "sommeliers", degustadores de azeite, críticos gastronómicos, jornalistas e distribuidores, que visitaram o Alentejo para conhecerem as especificidades do azeite, os produtores e a gastronomia da região, que produz 76% do azeite português.