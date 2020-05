O Santuário de Fátima apelou aos peregrinos para que acendam uma vela nas janelas das suas casas na noite de hoje, a partir das 21:30, simbolizando um dos momentos marcantes em cada peregrinação aniversária à Cova da Iria, que é a procissão de velas da noite de dia 12.

"Não podemos contar com a vossa presença física, mas gostaríamos de poder contar convosco. Porque não se peregrina só com os pés, mas também com o coração, propomos que façais connosco uma peregrinação pelo coração, em que o caminho não é físico, mas interior", afirmou o reitor do Santuário, Carlos Cabecinhas, citado numa nota do Santuário.

A peregrinação de maio começa às 21:30, a partir da Capelinha das Aparições, com transmissão em www.fatima.pt, assim como no canal de Youtube e na página de Facebook do Santuário.

As cerimónias são presididas pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima.