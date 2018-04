A proposta de uma linha circular no metropolitano de Lisboa é considerada “aberrante”, tendo sido chumbada pela própria empresa do ponto de vista construtivo e operacional, disse hoje o especialista Fernando Nunes da Silva.

“Esta proposta de uma linha circular é completamente aberrante a vários títulos. Londres, que foi uma das primeiras linhas circulares no mundo, acabou com a mesma há uma dezena de anos, por dificuldade de operação e de manter o serviço desejável com o resto da rede”, explicou à agência Lusa Fernando Nunes da Silva, engenheiro e professor do Instituto Superior Técnico.

Para o especialista, é “esquisito” como agora o Governo anuncia um projeto para a rede de metropolitano da capital quando os outros países já deixarem de ter linhas circulares.

“Como é que nós vamos fazer quando os outros o deixaram? Na Europa, o que há são linhas circulares de grande raio que conectam linhas de periferia, com uma distância entre ‘trams’ muito grande, coisa que não acontece com a nossa”, explicou.

Nunes da Silva, que já foi vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, lembrou ainda que a proposta de uma linha circular “sempre foi chumbada dentro do metropolitano de Lisboa”.

Defendeu que projetos “desta envergadura não devem ser decididos sem debate público” e sem, sobretudo, ser feita “uma avaliação de alternativas e fundamentados em estudos concretos”, o que não aconteceu com a proposta feita pelo Governo, conforme sublinha.

Nunes da Silva foi um dos oradores de uma mesa redonda sobre o "Plano de Expansão da Rede do Metropolitano de Lisboa”, organizada pela Ordem dos Engenheiros e realizada hoje à tarde em Lisboa.

O presidente do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa (ML), Vitor Domingues dos Santos, defendeu, em março, que a solução de construção de uma linha de circular é a que melhor serve os interesses dos utilizadores daquele meio de transporte.

Segundo o novo plano, a Linha Amarela passará a ligar Odivelas a Telheiras (com desvio no Campo Grande) e as restantes atuais estações que fazem parte desta linha (Cidade Universitária-Rato) passarão a fazer parte da Verde, que irá assumir um trajeto circular.

Nunes da Silva alerta para o facto de a estação da Estrela, a par com a de Santos, previstas em funcionamento até 2022, ter de ser feita “a 50 metros de profundidade, uma das mais profundas da Europa”, lembrando os problemas na Avenida 24 de julho aquando da extensão do metro a Santa Apolónia e ao Cais do Sodré, com as inundações ocorridas no túnel, que levaram a atrasos e a sobrecustos na obra.

“Vamos repetir as mesmas asneiras, não aprendemos nada com o passado”, referiu, sublinhando que se trata de “má gestão de dinheiros públicos”, quando o país acaba de sair de uma situação de crise.

Nunes da Silva refere ainda que a nova proposta mais não é do que “um desenho geométrico de traçado” que “deita pela borda fora 30 anos de estudos” realizados pelo próprio Metropolitano de Lisboa e outros organismos.

O engenheiro lembra que o primeiro grande estudo sobre a expansão do metropolitano foi feito em 1988 e que revelava como se devia desfazer o Y da Rotunda (agora estação do Marquês de Pombal) e qual a melhor forma de ligação ao Cais do Sodré.

“Era um estudo em que se previa mudar a rede inicial tendo em vista a sua futura expansão. Um estudo devidamente aprofundado, acompanhado de estudos urbanísticos, de dificuldade construtiva, de operação, de energia, de desgaste de matéria, compararam-se varias alternativas”, explicou.

Houve depois um outro estudo em 2005, realizado pela Câmara de Lisboa, quando Pedro Santana Lopes era presidente, e no qual participou, chamado “Lisboa, o desafio da mobilidade”, no qual como prioridades absolutas de expansão do metropolitano surgia o prolongamento ao Rato e São Sebastião, além do prolongamento ao Aeroporto, Telheiras e Pontinha.

“Já estava em estudo, inclusive, aproveitar a tuneladora que estava próxima de Campolide/Amoreiras e continuar o túnel até Campo de Ourique”, recordou, afirmando que este estudo foi posteriormente aprovado pela autarquia e até o Governo deu o seu aval “às prioridades do mesmo”.

Entretanto, de acordo com Nunes da Silva, em 2009, ano de eleições autárquicas e com o Partido Socialista com uma posição minoritária na área metropolitana de Lisboa, a secretária de Estado dos Transportes apresenta um estudo de expansão da rede do metro.

“Assiste-se a uma coisa completamente louca de expandir a rede até Loures e Infantado e, por outro lado, até ao hospital Amadora-Sintra, até Sacavém e Algés”, disse Nunes da Silva, acrescentando que foi nesta altura que se apresentou pela primeira vez a rede circular “apenas em termos de traçado, sem qualquer tipo de estudo, a não ser a possibilidade do ponto de vista geométrico”.