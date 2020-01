As informações constam de dois documentos a que a Lusa teve hoje acesso, nomeadamente a “Proposta de Definição de Âmbito [PDA] do Estudo de Impacto Ambiental [EIA]” do terminal, datado de 2018 e no qual a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) alerta que a alternativa à localização é a “ausência de intervenção”.

A Comissão de Avaliação defende que se estudem outras opções para situar a infraestrutura, avaliando as consequências da “deslocalização do porto de pesca, estruturas de descarga do pescado e primeira venda”.

“Deverá o EIA apresentar e estudar alternativas à localização do novo terminal, tanto no exterior do atual quebra-mar, como também, por exemplo, na zona da marina”, diz a comissão, composta pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e Direção-Geral dos Recursos Marinhos, entre outras entidades.

Questionada pela Lusa, nomeadamente sobre a evolução do processo, a APDL disse não ter “mais informação a acrescentar”.

A 28 de março de 2019, numa sessão pública sobre o prolongamento do quebra-mar de Leixões, a APDL disse ter fechado, com a comunidade piscatória, um acordo ligado à melhoria das condições de operação do porto de pesca, criando um novo entreposto frigorífico e fábrica de gelo, beneficiando as duas pontes-cais e construindo uma nova linha de cais para acostagem de embarcações.

Em 2018, a comissão ambiental considerou sem “acolhimento” a fundamentação da APDL “para a inexistência de soluções alternativas à localização do terminal”.