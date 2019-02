"Notificamos o proprietário deste edifício para, com caráter de urgência, proceder a uma avaliação técnica da estrutura do prédio, como terá de apresentar à Câmara Municipal do Funchal, de 24 em 24 horas, um relatório de monitorização deste edifício principalmente da fachada e da chaminé", revelou Paulo Cafôfo após uma visita ao local onde enalteceu a intervenção e a articulação entre a Proteção Civil Municipal, as corporações de bombeiros e forças de segurança (PSP, GNR e PJ).

O presidente da autarquia disse ainda que o município cumpriu o seu papel para com o proprietário do edifício, a empresa de construção civil AFA.

"Foram em nove meses, cinco notificações sobre queixas quanto à queda de pedaços de cimento e quanto à intrusão de pessoas estranhas no edifício e quatro vistorias por parte da Fiscalização Municipal", salientou, revelando que o proprietário respondeu por duas vezes "garantindo que tanto a queda de pedaços de cimento como a questão da intrusão tinham sido tomadas em conta com fotos, inclusive, das portas fechadas com cadeados e correntes".

"Não acredito que o proprietário negligenciasse a entrada de pessoas estranhas no edifício", referiu.