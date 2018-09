Depois de anos de prospeção e de uma contenda judicial com a empresa australiana Novo Lítio, o diretor executivo da Lusorecursos, Ricardo Pinheiro, afirmou à agência Lusa que o processo “está estabilizado” e que o próximo passo “é assinar o contrato de concessão de exploração com o Estado”.

Contactada pela Lusa, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), através do Ministério da Economia, esclareceu que a “titularidade do contrato de prospeção e pesquisa e do subsequente pedido de exploração é da empresa Lusorecursos”.

A fonte referiu ainda que o processo de Sepeda se encontra “em fase de instrução, havendo a necessidade de a empresa apresentar o Estudo de Impacte Ambiental” (EIA) e que, neste momento, “não é possível indicar uma previsão de data para a assinatura do contrato", precisamente por causa do EIA.

Ricardo Pinheiro referiu que, só na área investigada em Sepeda, freguesia de Morgade e Sarraquinhos, concelho de Montalegre, as prospeções apontam para um depósito de “30 milhões de toneladas de lítio”. A área de concessão é muito superior à investigada.

“No ranking mundial de explorações de lítio extraído de pedra, esta é a quinta maior mina do mundo”, afirmou.

A procura mundial pelo lítio, usado na produção de baterias para automóveis e placas utilizadas no fabrico de eletrodomésticos, está a aumentar e Portugal é reconhecido como um dos países com reservas suficientes para uma exploração comercial economicamente viável.

Ricardo Pinheiro referiu que ainda há estudos que estão em curso, no entanto adiantou que o projeto de exploração e primeira transformação em Sepeda poderá “rondar os 400 milhões de euros” e vai “criar 250 postos de trabalho diretos”.

“O que interessa é nós aqui, em Montalegre, acrescentarmos valor ao produto”, frisou.