O livro “Maria Madalena: perceções da antiga Magdala”, de Jennifer Ristine, traça um retrato de Maria Madalena que recorre a achados arqueológicos, apresentando-a como “uma mulher rica, influente e chave na vida de Jesus Cristo”, conta o El País.

Apresentada a 22 de julho, a obra tenta desvendar os mistérios da mulher que durante séculos foi considerada como adúltera e prostituta. Contudo, cruzando informações bíblicas e achados históricos, a narrativa tem vindo a mudar, até por parte da Igreja Católica.

Nos anos setenta começaram as escavações na cidade de Magdala (atual Migdal, em Israel), onde se diz que Maria Madalena nasceu. Contudo, foi já em 2009 que os Legionários de Cristo [congregação religiosa], ao comprarem terrenos, “descobriram a parte norte da cidade de Magdala”, onde "encontraram uma sinagoga do século I, uma representação do templo de Jerusalém em pedra, [edifícios para] banhos rituais de purificação, casas domésticas e um porto”. Achados que que mostraram a cidade como “próspera na indústria piscícola” já na época de Maria Madalena , explica Ristine ao jornal espanhol.

As mais recentes descobertas no terreno levam Jennifer Ristine a acreditar que houve "muitos mal-entendidos na vida de Maria Madalena". Os achados arqueológicos da cidade bíblica de Magdala sugerem que esta era um enclave rico, pelo que a investigadora deduz que Maria Madalena era, ao invés de prostituta, “uma mulher rica, economicamente bem posicionada”. Para a Igreja Católica, Maria Madalena é reconhecida como Santa desde 2016, sendo a sua festa litúrgica celebrada a 22 de julho.