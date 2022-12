A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) decretou hoje o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Vai haver um novo pico de mau tempo na noite de domingo e madrugada de segunda-feira. Devido à precipitação, os caudais dos rios vão aumentar, bem como as bacias hidrográficas.

O comandante nacional da ANPC, André Fernandes, alertou, em conferência de imprensa na sede nacional em Carnaxide (Oeiras), para a precipitação “pontualmente intensa” esperada em algumas zonas do país a partir da madrugada de hoje, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, “que podem entrar em cheia”.

Segundo a Proteção Civil, as zonas do litoral devem estar atentas à agitação marítima e ao vento forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo.

Na sua página oficial, o IPMA refere que estes quatro distritos do continente vão estar sob aviso laranja entre as 00:00 e as 03:00 de domingo enquanto no distrito de Portalegre estará ativo entre as 03:00 e as 06:00, devido à previsão de chuva forte e persistente.

O aviso laranja é o segundo mais grave numa escala de quatro e implica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado,já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Entretanto, o IPMA elevou, desde o início da manhã de hoje, para 18 os distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes, e também agitação marítima.

Nesse sentido, a Proteção Civil pediu à população que se mantenha atenta aos comunicados emitidos, "em particular no que concerne à precipitação e à probabilidade de haver episódios de cheia e inundações em meio urbano".

Devido ao mau tempo, é pedido que os comportamentos sejam adequados à condição meteorológica, nomeadamente no que diz respeito à agitação marítima no litoral, às situações de neve acima dos 1.200 metros e à precipitação no Norte litoral, na região Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, devido às cheias.