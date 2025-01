Num briefing feito esta tarde a propósito da previsão de agravamento das condições meteorológicas para os próximos dias, o adjunto de operações nacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Carlos Mata, disse que se prevê precipitação, que pode ser forte, acompanhada ocasionalmente de granizo e de trovoada, nas regiões do centro e sul e no litoral norte.

Nesse sentido, a Proteção Civil alertou para a possibilidade de inundações em zonas urbanas causadas por “acumulação de águas pluviais, por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro” e cheias devido ao transbordo de rios e ribeiras.

Quanto à agitação marítima, prevê-se que seja forte, a partir de terça-feira, na costa ocidental, a sul do Cabo Carvoeiro e no barlavento algarvio, onde as ondas poderão chegar aos cinco metros e meio, devido aos efeitos da depressão GAROE.

São ainda esperados ventos fortes no litoral e nas terras altas, que podem atingir os 75 quilómetros por hora.

O adjunto de operações nacionais informou que a situação será reavaliada na quarta-feira.

Carlos Mata alertou que o piso rodoviário deverá estar bastante escorregadio devido à formação de lençóis de água, para possíveis acidentes na orla costeira devido à agitação marítima e recomendou “a desobstrução dos sistemas de escoamento de águas pluviais, para que o escoamento se processe de uma forma eficaz”.

Segundo o responsável, serão emitidos avisos preventivos por SMS com indicações de alguns cuidados para a população.

O coordenador adjunto vincou que as pessoas devem “estar, acima de tudo, atentas às informações da meteorologia e indicações das autoridades”.