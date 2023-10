André Fernandes, Comandante Nacional da ANEPC, referiu, em conferência de imprensa, que há previsão de agravamento do estado do tempo para as próximas horas, nomeadamente no domingo.

Para o dia de amanhã espera-se "um novo episódio de tempo severo", já que Portugal continental vai ser afetado pela passagem da depressão Bernard, que entrará no território no sul, "com trajeto de sudoeste para nordeste, afetando a região sul e centro do país".

Com isto, o IPMA emitiu o aviso laranja para o território a sul do Tejo e amarelo entre o Douro e o Tejo. A região do Algarve tem ainda um aviso laranja devido ao vento forte.

"É expectável que aconteçam fenómenos extremos de vento a sul do rio Tejo, com mais incidência no Baixo Alentejo e no Algarve", apontou André Fernandes.

Devido à previsão, "foi decidido elevar o estado de alerta especial do Sistema Integrado de Proteção e Socorro para laranja em oito sub-regiões do continente, nomeadamente a Lezíria do Tejo, a Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e Algarve, durante um período de 24 horas, com início à meia-noite e término às 23h59 de amanhã".

O Comandante Nacional da ANEPC referiu também que, face ao quadro de precipitação intensa, "é provável que possam acontecer inundações em meio urbano na Grande Lisboa e Península de Setúbal", bem como uma subida dos caudais dos rios e afluentes.

O resposável deu ainda conta dos alertas da Agência Portuguesa do Ambiente para a probabilidade de ocorrência de inundações em meio urbano na Grande Lisboa e na Península de Setúbal.

Também na bacia hidrográfica do Tejo, na sub-bacia de Sorraia, é expectável uma subida dos caudais em Amora e Coruche e a possibilidade de ocorrência de inundações, assim como na bacia hidrográfica do Sado, na Ribeira do Livramento e também em Setúbal. Finalmente, nas ribeiras do Algarve, nas zonas mais urbanas e historicamente mais vulneráveis a estes fenómenos, é também possível que ocorram inundações.

André Fernandes deixou ainda o apelo a todos os cidadãos, para que "adotem medidas de autoproteção", de forma a "evitar inundações em meio urbano e nas bacias hidrográficas". Além disso, é necessário "verificar tudo o que está suspenso nas varandas e tudo o que possa ser afetado pelo vento", bem como adotar uma condução "defensiva e preventiva", adequada às condições do tempo.

Para já, as previsões apontam para a melhoria do estado do tempo na manhã de segunda-feira.

IPMA emite avisos amarelos e laranja para centro e sul do país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu hoje avisos amarelos e laranja para vários distritos do centro e do sul do país, devido à passagem da depressão Bernard.

O distrito de Faro ficará, entre as 09:00 e as 18:00 de domingo, em alerta laranja de precipitação e de vento, que poderá ser “temporariamente forte, com rajadas até 100 quilómetros por hora”.

Entre as 12:00 e as 18:00, este distrito do Algarve também ficará em alerta laranja no que respeita à agitação marítima, estando previstas ondas que poderão atingir entre seis a oito metros de altura.

Antes (entre as 09:00 e as 12:00) e depois (entre as 18:00 e as 23:00) o aviso para a agitação marítima é amarelo (menos grave).

Para os distritos de Évora, Santarém, Portalegre, Setúbal e Beja foi também emitido aviso laranja - o segundo mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo) - devido à precipitação.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelos de precipitação para o distrito de Lisboa (entre as 12:00 e as 21:00) e para os de Viseu, Guarda, Leiria, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra (entre as 15:00 e as 21:00).

Setúbal e Beja têm igualmente aviso amarelo para o vento, que poderá atingir rajadas até 90 quilómetros por hora, entre as 12:00 e as 21:00.

Segundo o IPMA, o aviso laranja é emitido sempre que há uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”. Já o aviso amarelo aplica-se em “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.