Na comunicação à população e à imprensa, decorrida a partir da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, o comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, adiantou que após o sismo de magnitude 5,3 registado às 05:11, deram-se mais três réplicas.

Estas tiveram magnitudes de 1,2, de 1,1 e de 0,9 na escala de Richter, tratando-se esta de uma situação "perfeitamente normal" e que estará a ser acompanhada pelas autoridades. "Se se voltar a justificar, emitiremos novos avisos e comunicados", afirmou o comandante.

André Fernandes quis ainda realçar que um aviso de sismo "não reúne critérios para ativação dos planos especiais existentes para este tipo de eventos", já que só são ativados em sismos com magnitude a partir dos 6,1 na escala de Richter, querendo reforçar a "reposição da normalidade e da tranquilidade".

O comandante nacional da Proteção Civil garantiu — como já tinha sido anunciado pelo IPMA — que não houve "registo de danos pessoais nem materiais”, indicando que as autoridades encontram-se agora em "fase de monitorização".

Quanto a um potencial aviso de tsunami, André Fernandes reiterou que não foi necessário, já que este só é equacionado em sismos a partir dos 6,0 de magnitude na escala de Richter.

O Governo apelou hoje à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da Proteção Civil na sequência do sismo.

Em comunicado, o Governo diz estar em coordenação estreita com todos os serviços relevantes na matéria. “Apelamos à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil”, é referido na nota.

O Presidente da República também está a acompanhar a situação no país, mantendo-se em contacto com o Governo. Marcelo Rebelo de Sousa vai reunir-se às 10:00 em Belém com o primeiro-ministro e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel, logo após a reunião deste com a proteção civil, segundo uma nota publicada na página da internet da Presidência da República.