"No dia 26 de agosto de 2024, pelas 05h11m (hora local), ocorreu um sismo de magnitude local M5,3 (escala de Richter), com epicentro a cerca 60 km a Oeste de Sines (Setúbal) e a 25 km de profundidade", refere o IPMA em comunicado.

O sismo não causou danos e foi "sentido com intensidade máxima IV/V na Escala de Mercalli Modificada (MM56) na região de Setúbal, Lisboa, Beja, Faro, Santarém e Leiria, tendo sido sentido com menor intensidade no resto do território do continente".

"Até ao momento foram registadas (e não sentidas) seis réplicas de pequena magnitude", informa ainda o IPMA.

05:47 - 1.2 ML

06:40 - 1.1 ML

07:14 - 0.9 ML

07:27 - 1.0 ML

11:44 - 1.6 ML

11:56 – 1.5 ML

"Decorridas as primeiras horas pós-sismo tinham já sido rececionados no IPMA, através do questionário macrossísmico online, mais de 10000 testemunhos referenciando os efeitos deste sismo", é também apontado.