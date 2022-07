No ponto de situação referente aos incêndios que deflagraram no país, a Proteção Civil confirmou que Baião é a situação que inspira maior cuidado, mas reforçou que é necessário manter a vigilância. Hoje não há vias cortadas nos principais itinerários rodoviários do país.

"Baião é a situação que inspira maior cuidado. Pensamos durante o dia de hoje dar o incêndio como dominado". Foi esta a informação partilhada pelo comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, no ponto de situação diário realizado na sede desta entidade, em Carnaxide. Apesar da melhoria das condições meteorológicas, o estado de alerta mantém-se. "Não podemos baixar a guarda, o risco de incêndio continua a ser elevado e muito elevado. Já partimos com uma situação de seca e agudizou-se com este episódio. Qualquer ignição pode dar grandes incêndios". André Fernandes sublinhou que a situação dos incêndios no país “ainda é extrema”, pelo que “ainda está a ser avaliada” se será possível suspender no domingo a situação de contingência. “Estamos ainda a avaliar” a situação, reiterou, adiantando que “este fim de semana será de vigilância extrema”. “Apesar da melhoria das condições meteorológicas, as condições ainda são extremas”, afirmou André Fernandes, num balanço feito na ANEPC, em Carnaxide, Oeiras. No dia seguinte à queda de um avião em Foz Côa que provocou a morte ao piloto que o comandava, André Fernandes admitiu que a equipa do dispositivo de combate “tem um sentimento de perda” e adiantou que o acidente está a ser alvo de “uma investigação em curso” para perceber os contornos do que aconteceu. Sobre os meios envolvidos, foi dado nota do seguinte: 668 operacionais nos diferentes teatros de operações

bombeiros garantem 17 grupos de reforços

9 máquinas de rastro

2 companhias GNR

1 veículo de reforço do SIRESP

4 pelotões militares Houve um total de 195 ocorrências a que foi necessários dar assistência e 1 morto a assinalar, o do piloto do avião que ontem se despenhou. 869 pessoas foram retiradas dos locais onde vivem em ações de prevenção. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram