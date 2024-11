A 12.ª edição do ‘A Terra Treme’ acontece pelas 11:05 “em colaboração com diversas entidades públicas e privadas”, encontrando-se abertas as inscrições para a população no sítio na Internet (www.aterratreme.pt).

Reforçando o seu compromisso com a segurança e preparação para o risco sísmico, a ANEPC explica que o exercício compreende os gestos “baixar, proteger e aguardar”.

“O exercício compreende a realização de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo”, salienta.

De acordo com a ANEPC, a “ação desenrola-se durante um minuto, no qual os participantes, a título individual ou coletivo (famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas ou associativas), são convidados a executar os três gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar”.

A finalidade do exercício, indica a Proteção Civil, é “saber o que fazer antes, durante e depois de um sismo”, aprendendo “as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar”.

Apesar de a iniciativa ter uma expressão a nível nacional, a ANEPC, em articulação com a Direção-Geral da Educação (DGE) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), promove um evento principal do exercício na Escola Básica Dr. Garcia Domingues, em Silves.

No final da ação vai realizar-se um exercício com movimentação de meios reais no terreno, de teste setorial ao Plano Especial de Emergência de Proteção Civil para o Risco Sísmico e Tsunamis do Algarve, na área de intervenção de busca, socorro e salvamento em cenários diferentes nos concelhos de Portimão e Silves, do Barlavento Algarvio.

“Ao longo de sucessivas edições, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem procurado alargar a reflexão e o debate em torno da temática do risco sísmico e o conhecimento sobre o que fazer antes, durante e depois, […] designadamente no âmbito da inclusão das pessoas com deficiência”, lembra.

Por todo o país, os Comandos Regionais de Emergência e Proteção Civil (CREPC) e os Comandos Sub-regionais de Emergência e Proteção Civil da ANEPC vão promover, em parceria com as comunidades educativas locais, associações de bombeiros, serviços municipais de proteção civil e os demais agentes de proteção civil, ações de sensibilização sobre a temática do risco sísmico e as medidas de autoproteção para fazer face ao mesmo, bem como a realização do exercício ‘A Terra Treme’.

Inserida na Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, a iniciativa da ANEPC, que este ano coincide com o Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami, pretende sublinhar “a importância de uma sociedade informada e resiliente perante catástrofes naturais”.