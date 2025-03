A Proteção Civil registou deste esta madfrugada 13 desalocados e 15 desalojados, afetados pelos ventos fortes e chuvas da Depressão Martinho.

Além disso, foram combatidos 4o incêndios, um número "que não é comum nestas alturas e demonstra o mau uso do fogo que ainda acontece durante o inverno", comenta.

Segundo as autoridade, a previsão é que se "mantenham as chuvas e o vento forte até sábado". No entanto, "episódios como ontem à noite não devem voltar a acontecer", diz.

Na costa, a agitação marítima vai continuar e a Proteção Civil alerta para que a população se afaste e "evite riscos desnecessários". Acrescenta: "Nos momentos de maior perigo meteorológico é importante evitar deslocações".

Alexandre Penha recomenda ainda a "drenagem dos canos e a atenção às cheias provocadas pelo aumento das bacias hidrográficas e dos caudais, principalmente a norte, no rio Mondego".

Além disso, "a descida da neve pode afetar as cidades do centro e do norte", assim como a chuva exige uma atenção redobrada "para quem anda na estrada, uma condução prudente".

Termina com um agradecimento ao "esforço das pessoas que trabalharam para socorrer as populações".