De acordo com Alexandra Silva, não tem sido fácil desenvolver as atividades propostas, uma vez que, apesar de estar em causa uma prioridade política em Espanha, há condicionantes como atos eleitorais – só este ano, o país contou com eleições legislativas, europeias, regionais e municipais.

A coordenadora admitiu que estes sufrágios tiveram “algum impacto no retorno do projeto”, provocando alguns impasses.

Ainda assim, já foram realizadas duas – de três previstas – jornadas transfronteiriças sobre a formação de profissionais que prestam apoio às vítimas de violência.

Uma decorreu em dezembro de 2017 em Mérida e a outra em maio de 2018 em Évora.

O Euroace Viogen subdivide-se em quatro eixos, que passam pelo diagnóstico e desenvolvimento de ferramentas inovadoras, pela elaboração de um estudo sobre a base legal de Portugal e Espanha, pelo desenvolvimento de um protocolo de cooperação e pela prevenção da violência contra as mulheres.

Segundo Alexandra Silva, até agora, já foram desenvolvidas campanhas e ações consciencialização em 40 escolas em território português, tal como já foi elaborado um questionário para os jovens do ensino secundário.

O Euroace Viogen é promovido pelo Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) e conta com parcerias formais com a Secretaria General de Educación, de la Consejeria de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, em Espanha, e da PpDM, que coordena o projeto.

Em 04 de julho, as entidades reuniram-se, em Lisboa, com a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, para discutir o futuro do projeto.

Alexandra Silva referiu que da reunião saiu um interesse de Portugal e de Espanha num projeto específico, de modo a estabelecer uma rede transfronteiriça efetiva no âmbito do combate e no apoio às vítimas de violência.

“Estamos a estudar a possibilidade, nomeadamente de [criar] uma portaria conjunta para que este projeto seja estendido no tempo”, concluiu a coordenadora.