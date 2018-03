A campanha de financiamento lançada pelo proTEJO, com sede em Vila Nova da Barquinha, distrito de Santarém, sob o mote "Somos Todos Arlindo Marques", começou a 16 de janeiro e terminou hoje às 18:00, propondo-se recolher 21 885 euros, valor que no site PPL cobre um orçamento com várias despesas inscritas que vão desde as custas processuais ao pagamento dos advogados, tendo encerrado com 101% do objetivo, ou seja, 22 mil euros provenientes de 632 apoiantes.

Na quinta-feira, a plataforma registava contributos na ordem dos 19 mil euros.

Esta meta foi definida com um orçamento distribuído por comissões, custas processuais, advogados, pareceres e perícias de especialistas, deslocações, recursos judiciais e 't-shirts' exclusivas da campanha a oferecer aos apoiantes com donativos superiores a 50 euros.

Ao acusar a Celtejo-Empresa de Celulose do Tejo, do Grupo Altri, de responsável pela poluição do rio, a empresa de celulose instaurou no Tribunal de Santarém um processo contra o ambientalista, guarda prisional de profissão, reclamando uma indemnização de 250 mil euros por "difamação", alegando ofensas à sua credibilidade e bom nome.