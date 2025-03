A manifestação está registada no portal da Internet Tesla Takedown, juntamente com mais de 50 protestos só no sábado, nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido e Espanha.

As manifestações fazem parte de uma reação crescente na América do Norte e na Europa ao papel do bilionário Musk na Administração do novo Presidente norte-americano, Donald Trump, e a sua iniciativa de cortar gastos públicos através do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).

O líder de empresas como a Tesla, a SpaceX e a rede social X começou a desmantelar diversas agências governamentais, as quais acusa de fraude e gestão dispendiosa.

De acordo com a imprensa norte-americana, nos últimos dias foram registados protestos contra a Tesla em cidades como Tucson e Palo Alto (sudoeste), Saint Louis (centro), Dayton e Charlotte (leste).

Cerca de 300 manifestantes protestaram num concessionário Tesla na cidade de Nova Iorque (nordeste), no sábado. A polícia disse que nove pessoas foram detidas, mas não deu mais detalhes sobre as acusações que enfrentam.

Em Boston, também no nordeste, o protesto teve um ambiente festivo, com uma banda de música a tocar enquanto os manifestantes transportavam cartazes e gritavam.

“Este governo liderado por Trump e Musk descarrilou completamente e estamos aqui para o impedir”, disse Carina Campovasso, uma funcionária federal reformada. “E espero que ouçam”, acrescentou.

Os críticos de Trump e Musk esperam desencorajar as compras de veículos elétricos da Tesla, o fabricante automóvel mais valioso do mundo.

Os grupos liberais organizam há semanas protestos anti-Tesla na esperança de galvanizar a oposição ao DOGE e dinamizar os democratas ainda desmoralizados pela vitória de Trump nas presidenciais em novembro.

“Podemos vingar-nos do Elon”, disse Nathan Phillips, um ecologista de 58 anos de Newton, Massachusetts, que protestava em Boston, no sábado.

“Podemos impor danos económicos diretos à Tesla aparecendo em stands em todo o lado, boicotando a Tesla e dizendo a todos os outros para saírem, venderem as suas ações, venderem os seus Teslas”, explicou.

Alguns proprietários relataram que os seus veículos Tesla foram vandalizados com suásticas pintadas com spray, semanas depois de Elon Musk ter feito uma saudação nazi.

Os procuradores federais acusaram uma mulher de estar ligada a uma série de actos de vandalismo contra um concessionário Tesla no Colorado (centro), que incluíram cocktails Molotov atirados contra veículos.

O valor das ações da Tesla caiu quase um terço desde que Trump tomou posse, embora esteja mais alto do que há um ano. A riqueza de Musk foi estimada pela revista Forbes em 359 mil milhões de dólares (346 mil milhões de euros).