O protesto começou no sentido Espanha – Portugal, entre as duas saídas da autoestrada para Ayamonte, mas alastrou-se depois ao sentido inverso, apanhando de surpresa os automobilistas que seguiam de Portugal para Espanha.

Carlos Costa, um dos automobilistas que não conseguiram escapar ao protesto e que ficaram imobilizados na autoestrada, disse à Lusa que “não sabia de nada”, reconhecendo que, apesar do transtorno, “pelo menos” ainda lhes “deram alguma fruta”.

O condutor referia-se às caixas de framboesas e morangos que os agricultores distribuíram pelos automobilistas nos dois sentidos, embora os mais afetados tenham sido os que tentavam entre em Portugal provenientes de Espanha.

No sentido contrário, pouco depois do bloqueio na autoestrada, a polícia espanhola começou a desviar o trânsito por uma via paralela à A49, que atravessa o polígono industrial de Ayamonte e que permitia aceder à autoestrada já depois da zona do protesto.

O bloqueio começou cerca das 10:45 (hora de Lisboa) e os agricultores começaram a desmobilizar aproximadamente às 12:00, momento as partir do qual o trânsito começou a fluir, conforme constatou a Lusa no local.