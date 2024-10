Carlos Cabecinhas adiantou, em conferência de imprensa, que a direção desta cátedra “será paritariamente partilhada entre a UCP e o Santuário”, e a partir dela se desenvolverão projetos sobre Fátima.

“Prevê-se promoção de um curso em formato ‘e-learning’ sobre Fátima, com o objetivo de promover a leitura científica do fenómeno, atingindo formandos à escala internacional; e prevê-se igualmente a promoção de uma ‘Summer School’ internacional sobre Fátima, a realizar no santuário, dedicada ao estudo das dinâmicas sociais e religiosas nas sociedades contemporâneas, com particular acentuação na mariologia, dirigida a alunos universitários de diferentes nacionalidades”, adiantou.

Segundo o protocolo, vai ser criado um “Prémio Internacional Santuário de Fátima/Universidade Católica Portuguesa”, a atribuir anualmente nos domínios científicos das Ciências Sociais e das Humanidades.

A integração de recursos humanos qualificados do Santuário e da UCP em projetos científicos e educativos das duas instituições, bem como a colaboração em projetos de criação artística e conservação e restauro do património do Santuário estão também contemplados no protocolo a assinar na sede da Universidade na tarde de segunda-feira.

