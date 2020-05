O protoloco foi criado pelas associações ACAP — Associação Automóvel de Portugal, ANECRA — Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel e ARAN—Associação Nacional do Ramo Automóvel em conformidade com as normas da Direcção-Geral da Saúde, devendo ser adotado pelas empresas do setor, sejam de venda ou reparação de automóveis, referindo as associações do setor que está sujeito a melhorias.

Segundo o protocolo sanitário para o setor automóvel, as empresas devem dar formação aos funcionários para que saibam conhecer os sinais e sintomas da covid-19 e saber a quem comunicar essa informação, designadamente informando chefias e a linha SNS 24.

A empresa deve ter uma área de isolamento onde o trabalhador que tenha suspeita da doença possa ficar (com máscara cirúrgica) enquanto aguarda ajuda, devendo essa área ter ventilação e, “preferencialmente, revestimentos lisos e laváveis, sem tapetes, alcatifas ou cortinados” e ainda equipamentos como cadeira ou marquesa, telefone, água e alguns alimentos não perecíveis, caixote de lixo, solução antissética de base alcoólica, toalhetes de papel ou termómetro. Deve haver ainda uma casa de banho perto de utilização exclusiva do trabalhador com caso suspeito.