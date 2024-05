Marcus Aurelio Arduini Monzo foi acusado da morte de Daniel Anjorin nos factos registados esta terça-feira, indicou a Scotland Yard em comunicado.

Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas dois agentes, o que também lhe rendeu acusações de tentativa de assassinato e lesão corporal, segundo a polícia da capital britânica.

Está previsto que o suspeito, que tem dupla nacionalidade espanhola e brasileira, compareça a tribunal nesta quinta-feira.

"Começamos a ter uma ideia do que aconteceu na terça-feira", mas a investigação é "complexa dado o número de cenas do crime, provas forenses, horas de gravações de câmeras de vigilância e testemunhas com quem temos de falar", explicou em comunicado o inspetor-chefe Larry Smith, responsável pela investigação.

Na terça-feira, a polícia recebeu uma chamada "pouco antes das sete horas" locais, depois de várias testemunhas terem visto uma carrinha a chocar contra uma cerca perto de uma estação de metro na região londrina de Hainault.

"Um homem de 33 anos foi atropelado [pela carrinha] e depois atacado pelo suspeito, e sofreu lesões no pescoço", detalhou o responsável pela investigação.

Depois, um homem de 35 anos sofreu "lacerações no braço" após ser agredido, antes que o suspeito atacasse o menor Anjorin, que morreu por consequência dos ferimentos, pouco depois de ser levado para o hospital.

A polícia chegou ao local dos factos 12 minutos depois da primeira chamada de emergência e tentou neutralizar o suspeito com spray incapacitante e uma pistola elétrica, mas sem sucesso.

O suspeito feriu gravemente dois agentes da polícia e "fugiu de novo, antes de se ver cercado por outros agentes", para ser finalmente detido 22 minutos depois da primeira chamada.

Segundo as provas preliminares, a polícia não tinha conhecimento de que o homem estivesse envolvido em incidentes anteriores e descartou, por agora, uma motivação terrorista.

O ataque aconteceu num contexto de aumento das ações violentas com armas brancas no Reino Unido e dois dias antes das eleições locais na capital britânica, onde a oposição conservadora critica duramente a política de segurança do autarca trabalhista Sadiq Khan.