Numa nota disponível hoje na sua página da Internet, o provedor-adjunto, Joaquim da Costa, refere que enviou uma comunicação ao Governo a propor uma clarificação junto das empresas concessionárias das autoestradas do regime de pagamento de portagens aplicável aos VTDT.

A Provedoria de Justiça esclarece que a comunicação ao Governo surge após queixas da Liga de Bombeiros Portugueses de que estão a ser cobradas portagens a este tipo de veículos, depois de este órgão ter tido acesso a despacho da Secretaria de Estado das Infraestruturas, de outubro de 2018, considerando desnecessário alteração legislativa com vista a garantir a isenção de pagamento de portagens por parte dos VDTD.

“Argumentava então o Governo que esses veículos “(…) já estão incluídos no âmbito dos veículos isentos do pagamento de taxas de portagem, não só por serem veículos de bombeiros, como ainda, e quando em marcha de emergência, por serem veículos de emergência (…)”, é referido.

No entanto, destaca a provedoria, “quando confrontada com esse despacho, a administração da Brisa Concessão Rodoviária, S.A. manteve a recusa no reconhecimento dessa isenção, argumentando, em síntese, que aquele despacho não tem caráter vinculativo, que as cláusulas de isenção constantes dos contratos de concessão não preveem qualquer isenção para os VDTD, nem sequer poderiam prever, pois esse tipo de veículos não existia à data em que foram assinados tais contratos”.