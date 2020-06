Ao não permitir a revisão de casos passados, as queixas continuaram a chegar à Provedoria de Justiça, porque, referiu Maria Lúcia Amaral, a Autoridade TRibutária e Adianeira (AT) “entende que o regime se coloca apenas para os rendimentos auferidos a partir de 2019, o que significa que se os dois anos de espera tiverem, por acaso, terminado em 10 de dezembro de 2018, o contribuinte já não terá possibilidade de recorrer à faculdade do reporte”.

Entretanto, e com o objetivo de solucionar este problema da tributação de pensões atrasadas e ocorridos em anos anteriores, o PSD apresentou um projeto de lei que prevê a obrigação de o Estado a proceder “oficiosamente à correção das liquidações referentes aos anos em causa, com o limite do quinto ano imediatamente anterior ao do pagamento ou colocação à disposição dos rendimentos”, devendo ainda devolver os valores arrecadados em excesso com juros.

Já na sexta-feira, o PS também apresentou um projeto idêntico que contempla uma norma transitória que prevê que a possibilidade de os contribuintes que receberam as pensões com atraso, possam corrigir a forma como foram tributados em IRS, sendo que esta correção pode retroagir até 2017.

Nesta audição, a Provedora de Justiça referiu que as queixas relativas à Segurança Social correspondem a mais de um terço (36%) das que são recebidas na Provedoria de Justiça, o que indicia problemas estruturais, nomeadamente de falta de meios.

Em resposta a questões colocadas por deputados, Maria Lúcia Amaral indicou ter também conhecimento de queixas de atrasos na atribuição de outras prestações sociais, nomeadamente do subsídio por morte.