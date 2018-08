O próximo concurso do Euromilhões terá um 'jackpot' de 99 milhões de euros, por nenhum apostador ter acertado hoje na chave vencedora, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 508.724,15 euros, saiu a dois apostadores no estrangeiro.

Já o terceiro prémio, de 23.697,53 euros, saiu a 10 apostadores no estrangeiro, enquanto o quarto prémio, de 3.311,76 euros, será entregue a 35 jogadores, três dos quais com aposta registada em Portugal.

A combinação vencedora do concurso 65/2018 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 01 - 15 - 18 - 25 - 31 e as estrelas 09 e 11.

Em jogo, no primeiro prémio, estava um "jackpot" no valor de 90 milhões de euros.

