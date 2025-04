Com os maiores valores recebidos continuam a aparecer as empresas (2.610 milhões de euros) e depois as entidades públicas (1.626 milhões de euros).

Seguem-se as autarquias e áreas metropolitanas (932 milhões de euros), as empresas públicas (805 milhões de euros), as escolas (538 milhões de euros), as instituições de ensino superior (291 milhões de euros) e as famílias (238 milhões de euros).

No fundo da tabela estão as instituições da economia solidária e social (215 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (190 milhões de euros).

As aprovações de projetos estão agora em 21.216 milhões de euros, o equivalente a 95% da dotação e do valor contratado.

Destacam-se as empresas (6.009 milhões de euros), as entidades públicas (4.978 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (4.102 milhões de euros).

Surgem depois as empresas públicas (2.889 milhões de euros), as escolas (1.026 milhões de euros), as instituições de ensino superior (811 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (588 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (535 milhões de euros) e as famílias (277 milhões de euros).

Até à passada quarta-feira, o PRR recebeu 369.278 candidaturas, sendo que 233.133 foram aprovadas.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.