"Não existe qualquer controlo na estrada de acesso, estando apenas alguma sinalização no local, o que condiciona a implementação eficaz do serviço de ‘shuttle’” e “cria confusão e situações de desigualdade”, aponta o deputado do PS/Açores no parlamento açoriano, Carlos Silva.

Citado numa nota de imprensa, Carlos Silva, que é também vice-presidente do grupo parlamentar do PS, refere que os deputados socialistas "constaram esta falha, no local", na sequência de uma visita realizada hoje de manhã ao parque de estacionamento e ao complexo da Caldeira Velha, local onde o controlo de viaturas ‘rent-a-car’ "deveria estar a ser feito".

Segundo o PS, as viaturas ‘rent-a-car’ "continuam a circular livremente até à Lagoa do Fogo, não existindo qualquer fiscalização, nem a presença de autoridades competentes, o que também condiciona a utilização do serviço de ‘shuttle’”.

Além disso, a sinalização existente “é limitada” e está “apenas em língua portuguesa, dificultando o entendimento e o cumprimento dos turistas”, apontam os socialistas.

No entender de Carlos Silva, para que este sistema funcione, o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) tem de “aumentar a fiscalização e o acompanhamento”, sobretudo “nesta fase inicial" da sua implementação.

O deputado socialista referiu ainda que uma semana após a implementação deste serviço, "desconhece-se qualquer publicação em Jornal Oficial que regulamente o controlo dos acessos por viaturas à Lagoa do Fogo".

Na Caldeira Velha, um dos principais pontos turísticos de São Miguel, os deputados do PS assinalaram a existência de vários “trabalhadores a recibo verde” e defenderam obras de conservação e "manutenções mais profundas" no espaço.

“Estes exemplos mostram bem a forma desorganizada e desleixada com que este Governo Regional do PSD-CDS/PP-PPM, apoiado pela IL e pelo Chega, trata o turismo e o ambiente na região, estando apenas preocupado com a quantidade e não com a qualidade do serviço prestado", sustentou o vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Carlos Silva.

Para o parlamentar, nos últimos dois anos "deixou de existir uma aposta forte na qualificação e sustentabilidade do destino turístico" Açores. O ‘shuttle’ para a Lagoa do Fogo é gratuito para os residentes e tem um custo de cinco euros para não residentes.