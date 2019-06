Em abril, foram noticiadas nomeações de familiares para cargos públicos e no Estado, durante a vigência do atual executivo, mas também de outros Governos.

Foi o caso do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, que pediu a demissão, em abril, depois de ter sido tornado público de que nomeara o próprio primo, Armindo Alves, para adjunto no seu gabinete.

A reunião de hoje ficou também marcada por uma dura crítica de Pedro Delgado Alves, do PS, a Álvaro Batista, do PSD, a quem deu “os parabéns” por ter conseguido feito tudo ao contrário do que deveria ser feito “no debate público” sobre uma questão que pode ser usada para “escarafunchar a democracia”.

As intervenções públicas devem “pautar-se por respeito, inteligência, por evitar o populismo, basear argumentos em factos, com solidez e sem contradições” e, acusou, Álvaro Batista “falhou todos os alvos”.

Antes, o deputado do PSD desafiara o Governo a adotar as normas constantes do projeto do PS no Código de Conduta, já aprovado pelo executivo, criticando ainda que o diploma socialista nada prever sobre as “nomeações cruzadas” – “tu nomeias o meu familiar, eu nomeio o teu familiar”.

O Governo “precisa de assumir um comportamento ético, não de leis”, atacou Álvaro Batista.

Apesar de não nomear diretamente os casos de início do ano, do “familygate”, Delgado Alves contrapôs as “nomeações cruzadas” nada tem a ver com as polémicas do início do ano.