Ana Catarina Mendes falava durante uma reunião na Assembleia da República com o colégio de comissário europeus, que estão hoje em Lisboa no âmbito da tradicional visita da Comissão Europeia ao país que assume a presidência do Conselho da União Europeia (UE).

De acordo com uma nota enviada à comunicação social, a líder parlamentar do Partido Socialista (PS) assinalou hoje um ano desde que o Parlamento Europeu adotou uma resolução relativa à Conferência sobre o Futuro da Europa, que inclui recomendações sobre a composição desta conferência e os modelos de participação dos cidadãos.

Na mesma resolução, adotada em Estrasburgo, os eurodeputados defendem que o envolvimento dos cidadãos, da sociedade civil e das partes interessadas - tanto a nível europeu, como nacional, regional e local - deve ser o elemento fundamental do processo.

A líder parlamentar socialista mostrou-se convicta de que o facto deste encontro decorrer hoje “é bom presságio para a conclusão do acordo interinstitucional”.

“Acreditamos que a União Europeia tem de ser, além de tudo, um movimento de cidadãos e, para isso, a Conferência sobre o Futuro da Europa é fundamental, enquanto fórum público, para um debate aberto, inclusivo e transparente com os cidadãos”, afirmou.

Para Ana Catarina Mendes, esta conferência é ainda mais importante numa altura em que “os extremismos […] estão a crescer a cada dia que passa no espaço político europeu”, pelo que devem ser combatidos.

A socialista apelou ao colégio de comissários que dê “com a maior celeridade possível, os passos necessários para a organização desta conferência e para que se chegue a um acordo institucional que acomode devidamente o papel dos parlamentos nacionais”.

Para a líder parlamentar do PS, a participação dos parlamentos nacionais nesta conferência “pode contribuir, de forma relevante, para a integração das posições e ideias dos cidadãos na identificação das prioridades europeias e na elaboração das políticas da União Europeia”.

Nesta reunião estiveram presentes a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e os três vice-presidentes executivos Frans Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis e o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell.

O encontro contou ainda com a presença da comissária portuguesa Elisa Ferreira (Coesão e Reformas), e os comissários Nicolas Schmit, que tem a tutela dos Assuntos Sociais, uma das grandes prioridades da presidência portuguesa, Margaritis Schinas (Promoção de um Modo de Vida Europeu) e Maros Sefcovic (Relações Interinstitucionais e Prospetiva).

Além da líder parlamentar do PS, marcaram também presença o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, Luís Capoulas Santos.