Em comunicado, o PS alude a “pouca transparência dos avultados apoios dados” e ainda ao facto de “estar a servir para pagar o salário a uma vereadora e a outros elementos da autarquia”.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Vieira do Minho, António Cardoso, eleito pela coligação PSD-CDS, disse que “não há qualquer irregularidade” e que a relação com a APOSC “tem toda a transparência do mundo”.

“Estou absolutamente tranquilo”, acrescentou o autarca.

A Câmara de Vieira do Minho era associada da APOSC, mas na última reunião do executivo a maioria aprovou a saída do município da associação.

O PS diz que, na altura, António Cardoso se escusou a explicar as razões da saída.

Hoje, o autarca disse à Lusa que o município saiu porque, entretanto, a APOSC ganhou outra autonomia financeira e já está em condições de subsistir sem que precisar de ter a Câmara como associada.