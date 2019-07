"E isso consiste em não esvaziar as suas atribuições em matérias que têm a ver com o direito de propositura das hierarquias mais relevantes na estrutura organizativa do MP", precisou o deputado socialista.

Jorge Lacão entende que o PSD tem feito um "movimento contraditório" com o seu próprio discurso, alegando por um lado que há um "excesso de corporativo" naquela magistratura e defendendo ao mesmo tempo que se retire competências e responsabilidades ao PGR, situação que se traduziria numa "manifesta diminuição da própria autoridade do Estado".

"Continuamos expectantes e cremos acreditar que o PSD fará a revisão dessas suas propostas contraditórias de esvaziamento do papel do PGR, voltando atrás na sessão de conclusão dos trabalhos (parlamentares), na segunda-feira", disse ainda.

Na mesma declaração, Jorge Lacão considerou que foi sendo criado ao longo dos trabalhos um "ambiente de controvérsia" que, em sua opinião, foi "extremamente artificial", mas que isso não impediu que praticamente todas as propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PS tenham sido aprovadas, a maior parte delas aprovada com "significativa maioria" e outras por unanimidade.

Entendeu que as propostas avançadas pelo grupo parlamentar do PS estiveram em "consonância" com a proposta do Governo e que os textos aprovados são relevantes para a definição a autonomia administrativa e financeira da Procuradoria-Geral da República, do princípio do paralelismo com a magistratura judicial (incluindo na questão remuneratória) e da legalidade do funcionamento dos organismos que integram o MP.