No final da reunião com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), Alexandra Leitão disse aos jornalistas que “finalmente o PS recebeu a informação” que tinha pedido e que agora irá analisar esses mesmos dados, ficando os socialistas “muito em breve disponíveis para continuar as negociações com o Governo”.

De acordo com a líder parlamentar do PS, essas reuniões decorrerão “no calendário e no formato que o Governo entender”.

“Estamos totalmente disponíveis para continuar a negociar”, assegurou, considerando que a reunião com o Governo decorreu de forma “cordata e cordial”.

A comitiva do PS nesta segunda ronda de reuniões entre Governo e partidos da oposição com assento parlamentar sobre o OE2025 foi composta por Alexandra Leitão, António Mendonça Mendes, Marina Gonçalves e Carlos Pereira.

Estes encontros decorreram no parlamento e sem presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que tal como os líderes precisamente Chega, IL e PCP esteve ausente.

O Governo estima que a economia cresça 2% este ano e em 2025, apontando para excedentes orçamentais de 0,3% em 2024 e de 0,2% no próximo ano, segundo dados a que a Lusa teve acesso.

Estes dados, que estão a ser transmitidos aos partidos pelo Governo nas reuniões sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE205) que estão hoje a decorrer e aos quais a Lusa teve acesso, colocam a inflação num valor ligeiramente acima dos 2%.

Os 2% de crescimento da economia em 2024 são ligeiramente superiores ao projetado anteriormente (o Programa de Estabilidade apontava para 1,5% e 1,9%), mas estão em linha com o que já tinha sido dito publicamente pelo ministro das Finanças, Miranda Sarmento.