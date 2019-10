Na resposta, o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, lembrou que Manuel Pizarro era vereador da Habitação Social quando a câmara se deparou com a situação do fundo, e que, à data, os dois consideraram indispensável recapitalizar o Fundo do Aleixo, dadas as possíveis consequências.

Moreira reconheceu, contudo, que relativamente aos projetos que o Fundo do Aleixo devia desenvolver, houve um protelamento de datas, mas isso, sublinhou, resultou de uma vontade política da câmara.

O autarca considera que em causa estavam projetos "muitos maus", como o caso do bairro do Leal, que a manter-se iria criar ali um "gueto".

"Iríamos ficar com coisas tão más como o Aleixo", defendeu.

O presidente da câmara revelou ainda que a autarquia pode, no próximo ano, dizer que pretende sair do Inversurb, mas essa decisão não retira qualquer capacidade construtiva ao fundo, e, por outro lado, coloca o município na posição de ter que pagar a construção, sem beneficiar da "potencial mais valia", disse, acrescentando que "não vê como é que se pode dissolver um fundo por vontade de um participante que tem 22%.

Já o vereador da CDU, Vítor Vieira, pediu explicações sobre o prazo de entrega das habitações incluídas no contrato com o Fundo do Aleixo, cujo desenrolar do processo só vem constatar os "maus resultados que se obtém das parcerias público-privadas".

"Este é o quarto aditamento, uma coisa que já vai com anos largos, e no fim estamos a falar de 154 fogos, dos quais estão em construção 29 e reabilitados 23, faltando construir 86 e reabilitar 16. Em três zonas: Travessa de Salgueiros, Eirinhas e Bairro do Leal. Na travessa de Salgueiros, saber para quando se prevê a conclusão", questionou.

Neste caso, lembrou o vereador, a obra que se iniciou em novembro de 2018 tinha um prazo de conclusão de 13 meses, prazo esse que sofreu um "deslize", estando agora prevista a sua conclusão para o final do primeiro semestre de 2020.

Segundo Rui Moreira, a conclusão da obra mantém-se dentro do prazo previsto, depois de ultrapassados os problemas geológicos com que se deparou o Fundo no início da obra.

Já a vereadora do PSD, Andreia Júnior, disse que, não sendo possível fazer futurologia, esta é uma questão que deve ser discutida e em que todos os partidos devem assumir as suas responsabilidades, por forma a chegar a uma conclusão e não "andar mais 10 anos com um Fundo que ninguém quer".

A Câmara do Porto aprovou hoje com o voto contra da CDU uma proposta de alteração ao contrato com o Fundo do Aleixo que vai permitir a construção de mais 12 fogos, num total de 48, na zona das Eirinhas. Em contrapartida, o município reduz na mesma proporção a construção no terreno do "Bairro do Leal".

Só após a entrega de todas as habitações socais constantes do contrato, pode a FundBox, a entidade gestora do Inversurb, o Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado criado em 2010 para gerir o projeto do Bairro do Aleixo, avançar com a reurbanização do Aleixo.