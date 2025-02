O vídeo foi "brevemente" exibido nos ecrãs do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano (HUD) dos EUA na segunda-feira, informou o The New York Times.

Foi uma crítica à relação próxima de Trump com Musk, a pessoa mais rica do mundo, que foi nomeado titular do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e encarregado de cortar no pessoal e em gastos federais.

Uma legenda com a frase "Long Live the Real King" (Vida longa ao Verdadeiro Rei, em tradução livre) foi sobreposta no vídeo, uma referência a uma mensagem que Trump publicou em sua plataforma Truth Social para celebrar a rejeição do plano de preços de congestionamento da cidade de Nova York pelo seu governo.

Um porta-voz do HUD disse nas redes sociais que o vídeo "abusa dos recursos do contribuinte" e que o departamento planeia investigar e demitir os responsáveis.

O vídeo em loop parece ter sido produzido com inteligência artificial.

Foi exibido no mesmo dia do prazo estipulado por Musk para que os funcionários federais explicassem as suas funções profissionais em um e-mail.

O prazo gerou muita confusão entre uma força de trabalho já ansiosa depois de várias agências federais americanas — incluindo algumas lideradas por figuras proeminentes leais a Trump — terem dito aos funcionários para ignorar o e-mail, pelo menos temporariamente.

Na segunda-feira, numa publicação na sua plataforma X, Musk disse aos trabalhadores federais dos EUA que eles tinham "outra hipótese" de justificar seu trabalho ou perder seus empregos.

Em resposta ao vídeo, o Comité Democrata de Serviços Financeiros da Câmara disse numa publicação no X: "Nem todos os heróis usam capas".