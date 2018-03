A aprovação, na especialidade, da versão final da lei que vai regular as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros deixou os sociais-democratas “satisfeitos” com o “exercício responsável” feito pelos partidos.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o deputado do PSD Emídio Guerreiro mostrou-se agradado com a aproximação do texto final à proposta de lei do PSD.

“Demos um salto muito qualitativo na regulação da atividade, estamos satisfeitos com a aproximação do texto final às propostas feitas pelos sociais-democratas”, destacou o deputado.

O deputado socialista João Paulo Guerreiro enalteceu a regulamentação criada para o setor, por ser “rigorosa e exigente”, destacando a proteção que vai passar a existir quer para os motoristas, quer para os clientes.

“Conseguimos hoje legislar um setor. Saímos [da Comissão] com uma regulamentação exigente que deverá estar a funcionar daqui a três meses”, afirmou o deputado.

Já o PCP deixa um alerta para aquilo que considera ser uma “má notícia do ponto de vista da concorrência desleal”, em consequência da “convergência criada entre o PS o PSD” que deixa espaço para que as plataformas funcionem de “forma livre”.