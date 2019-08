Numa declaração escrita, a deputada socialista Susana Amador prometeu que o PS “participará ativamente” no debate público sobre as conclusões da comissão, apresentadas quarta-feira, “contribuindo com as suas sugestões para a reforma do modelo de organização territorial do Estado”, sem nunca usar o verbo regionalizar ou a palavra regionalização.

“As nossas linhas condutoras de ação até 2023 são a elevação da participação local na gestão das receitas públicas até à média da União Europeia, a consolidação do processo de descentralização em curso e o alargamento dos poderes locais a nível infra estadual”, afirma Susana Amador, na declaração escrita distribuída pelo PS.

No capítulo sobre a descentralização – a palavra regionalização não consta do programa eleitoral socialista -, os socialistas comprometem-se a “consagrar a eleição democrática das direções executivas das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)”, que será feito por um colégio eleitoral composto pelos membros das câmaras e das assembleias municipais (incluindo os presidentes de junta de freguesia) da respetiva área territorial.

Susana Amador destacou que “os desafios inscritos no relatório” podem “gerar algum consenso inicial, o que é sempre positivo” quando se está “perante reformas estruturais e que exigem necessárias convergências e aglutinação de vontades”.