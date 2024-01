“Com a demissão do atual presidente [do Governo da Madeira] há cessação de exercício de funções e todos [os elementos do executivo regional] se mantêm em gestão”, disse Paulo Cafôfo aos jornalistas à margem da entrega da candidatura do PS pelo círculo eleitoral da Madeira às legislativas de 10 de março.

O socialista, que encabeça a lista, falou do “turbilhão de acontecimentos” que afeta a Madeira depois de o presidente do governo madeirense ter sido constituído arguido na sequência de uma investigação por suspeitas de corrupção, que levou à detenção do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, e de dois empresários ligados aos setores da construção civil e do turismo.

Miguel Albuquerque anunciou na sexta-feira a renúncia ao cargo, depois de o PAN (Partido-Animais-Natureza) ter ameaçado romper o acordo de incidência parlamentar que permite ao Governo Regional de coligação PSD/CDS ter a maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Madeira.

“É fundamental que haja eleições antecipadas na região e é fundamental que o Presidente da República torne claro a intenção de dissolver Assembleia e convocar eleições antecipadas. Não pode haver dois pesos e duas medidas”, insistiu hoje Paulo Cafôfo.

O líder socialista da Madeira ainda deixou uma “mensagem de confiança e estabilidade” aos madeirenses e aos funcionários da administração pública regional, extensível aos empresários, que, disse, “estão assustados” porque a atual situação de suspeição afeta a imagem da região no exterior.

Referindo-se às eleições legislativas nacionais de 10 de março, o cabeça de lista do PS pelo círculo da Madeira apontou como meta a reeleição dos três deputados madeirenses na Assembleia da República.

A Madeira elege seis deputados para a Assembleia da República e, nas últimas eleições, o PS ficou com três parlamentares, o mesmo que a representação do PSD.

O prazo para a entrega das candidaturas às eleições legislativas nacionais termina hoje.

Pela Madeira, o PSD/CDS (Madeira Primeiro) indicou como cabeça de lista o presidente do município de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, enquanto o autarca de Santa Cruz, Filipe Sousa, encabeça a lista pelo Juntos Pelo Povo.

Entregaram também listas até o momento pelo círculo da Madeira o BE (Dina Letra), PAN (Marco Gonçalves), CDU (Sílvia Vasconcelos), ADN (Miguel Pita) e IL (Gonçalo Maia Camelo).