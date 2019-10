Ana Catarina Mendes, nova líder parlamentar do PS, fez a defesa do regime democrático e da importância da Assembleia da República, depois de saudar a reeleição de Ferro Rodrigues como presidente do parlamento, sublinhando a “expressiva votação” que teve — 178 votos a favor em 230 possíveis.

“O parlamento é a casa mãe da democracia e tem felizmente vindo a ganhar nos últimos anos mais importância. Todos os que aqui se sentam têm um mandato popular para honrar, mesmo os que assumidamente dão pouco valor à função de deputado ou os que aqui venham com a intenção expressa de a desvalorizar, cabe-nos a todos nós, todos os dias, defender a democracia”, afirmou, sem identificar a quem se dirigia.

Fernando Negrão, do PSD, foi o segundo a falar, para dizer que “hoje é dia de festa da democracia”, para de “celebrar a democracia” e defendeu que “é importante” fazer essa pedagogia.

“Estamos a celebrar a democracia, e isso é muito importante. Essa pedagogia é fundamental fazer-se, porque todos os dias corremos o risco de perder a democracia. E por isso é nossa obrigação todos os dias lutar por mais liberdade e por mais democracia”, afirmou Negrão, que foi líder parlamentar dos sociais-democratas na anterior legislatura.

João Oliveira, líder parlamentar dos comunistas, fez igualmente a defesa do regime democrático saído do 25 de Abril de 1974.

E fez votos para que o parlamento “dê expressão concreta à defesa do regime democrático, à defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, à defesa dos direitos do povo português, direitos e valores conquistados com a revolução e Abril e consagrados na nossa Constituição”.