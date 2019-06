Em declarações à agência Lusa, a presidente da Câmara, Maria do Céu Quintas, eleita pelo PSD, disse que o regimento das reuniões do Executivo municipal não contempla a gravação das sessões de trabalho.

"Não temos de ter gravador [áudio] nas reuniões. Está tudo na ata, sendo este documento um resumo do se passa nas reuniões municipais. E tal como hoje aconteceu, os senhores vereadores da oposição até elogiaram o documento”, vincou a presidente de Câmara social-democrata.

Por seu lado, o vereador do PS, Nuno Ferreira, disse à Lusa que as reuniões de Câmara sempre foram gravadas e deixaram de o ser "há pouco tempo".

No decurso da sessão, os dois vereadores do PS apresentaram mesmo uma proposta por escrito para que todas as reuniões de Câmara passassem a ser gravadas, documento que transitou para discussão e deliberação na próxima reunião do órgão que agendada para o dia 2 de julho.