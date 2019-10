"Não vamos estar sistematicamente a confirmar ou a não confirmar reuniões formais ou menos formais. O PS vai ter reuniões antes da entrega do programa do Governo", afirmou à agência Lusa um membro da direção dos socialistas.

Na sexta-feira, ao fim da tarde, em conferência de imprensa, o líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, Duarte Cordeiro, referiu que, para esta terça-feira, estaria prevista uma reunião com o Bloco de Esquerda, que acabou por ser cancelada.

"Estão em curso conversas normais com os partidos. Vamos ter para já reuniões [presenciais] sobre o programa do Governo. As reuniões sobre o Orçamento do Estado vão também acontecer, mas num momento posterior", alegou o mesmo membro da direção do PS, numa alusão à intenção do Bloco de Esquerda de iniciar já conversações sobre matéria orçamental.

Ou seja, as reuniões sobre o Orçamento do Estado para 2020, para o PS, fazem sentido com o novo elenco governativo empossado e não já esta semana, como, aparentemente, pretendia o Bloco de Esquerda.

"Teremos conversas prévias antes do programa do Governo e, igualmente, mais, tarde, antes do Orçamento do Estado", reforçou a mesma fonte do PS.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa, Duarte Cordeiro procurou desdramatizar as consequências resultantes da ausência de um acordo escrito entre o PS e o Bloco de Esquerda, o que levou a coordenadora do bloquista, Catarina Martins, a responsabilizar os socialistas pela não reedição da ‘geringonça' na próxima legislatura.

"Para o PS, a ‘geringonça' não morreu. Vai haver continuidade de trabalho nos próximos quatro anos", defendeu Duarte Cordeiro, que classificou como "exagerada" a reação de Catarina Martins à decisão de os socialistas não assinarem para a nova legislatura um acordo escrito de legislatura com nenhum dos parceiros (Bloco de Esquerda, PCP, PEV, Livre e PAN).