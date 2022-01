Segundo fonte socialista, será também por volta das 19:00 que o secretário-geral do PS, António Costa, chegará ao Hotel Altis, na rua Castilho, onde uma vez mais em noites eleitorais o PS instalou o seu “quartel-general”.

Ao fim da manhã de hoje, com os seus dois cães pela trela, António Costa acompanhou a mulher, Fernanda Tadeu, no exercício do seu direito de voto numa escola em Benfica (Lisboa). O líder do PS e primeiro-ministro votou antecipadamente em mobilidade há uma semana, no Porto.

Em declarações aos jornalistas, o secretário-geral do PS apelou a que todos participem na “festa da democracia”, defendendo que existem condições de segurança para votar, e admitiu não ter opinião formada sobre o eventual fim do dia de reflexão.

“Espero sobretudo que todas as pessoas se sintam seguras para poderem hoje exercer o seu direito de voto, todas as medidas foram tomadas por todas as freguesias para que todos possam votar com segurança. O grande apelo que faço é que as pessoas participem neste momento, que é de festa da democracia, em que cada cidadão e cidadã decide o futuro do país”, afirmou.

Segundo dados do Ministério da Administração Interna, mais de 4,9 milhões de eleitores tinham votado hoje até às 16:00 nas eleições legislativas, representando 45,66% dos 10.820.337 eleitores inscritos.

Nas últimas eleições legislativas, realizadas em 06 de outubro de 2019, tinham votado mais de quatro milhões de pessoas no mesmo período, representando 38,59% dos eleitores inscritos.